Chelsea, acquistato Pulisic dal Dortmund per 64 mln, arriverà a giugno

Il Borussia Dortmund «ha trovato l'accordo con il club della Premier League inglese l'FC Chelsea sul trasferimento del centrocampista offensivo del Dortmund Christian Pulisic con effetto immediato. Gli inglesi a loro volta prestano il giocatore fino alla fine della stagione in corso al BVB», si legge in una nota del club tedesco. Il prezzo del trasferimento a carico del Chelsea per Pulisic, il cui contratto con il BVB sarebbe scaduto alla fine della prossima stagione, è di 64 milioni di euro.



«È sempre stato il sogno di Christian giocare in Premier League. Ciò ha sicuramente a che fare con il suo background americano e, di conseguenza, non siamo stati in grado di estendere il suo contratto», ha affermato il direttore sportivo del BVB Michael Zorc. «In questo contesto, abbiamo deciso di accettare un'offerta estremamente lucrativa da parte del Chelsea, data la corta durata del contratto». «Christian Pulisic -continua Zorc- è un personaggio perfetto. Sono sicuro che nei prossimi mesi farà tutto ciò che è in suo potere per portare la sua alta qualità alla squadra e raggiungere i suoi obiettivi sportivi con i suoi compagni di squadra del Borussia Dortmund».

