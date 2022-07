La Roma è arrivata in Algarve. Domani primo test contro il Sunderland

La Roma è sbarcata nel tardo pomeriggio a Faro, in Algarve. Il charter dei giallorossi è atterrato alle ore 18 (le 17 italiane). La comitiva guidata da Mourinho si è poi trasferita ad Albufeira, distante una cinquantina di chilometri. Il soggiorno scelto quest'anno è l'Hotel Sao Rafael Atlantico che ha accolto la squadra con i loghi sulle vetrate dell'entrata. Serata di relax e assoluto riposo anche perché domani già si fa sul serio. Primo (dei quattro avversari in terra lusitana) è il Sunderland, neopromosso in Championship dopo 4 stagioni travagliate in terza serie inglese. Nell'ottica della gradualità, toccherà poi al Portimonense sabato, club di prima divisione portoghese. Martedì 19, a Faro, test di livello contro lo Sporting di Lisbona per poi chiudere la tournée con il Nizza il 23. Dopo la partita con i francesi, la Roma farà ritorno la sera stessa in Italia. Della comitiva, composta di 29 elementi, fa parte Zaniolo nonostante le voci di mercato che lo vedono sempre più protagonista, in attesa di un'offerta ufficiale della Juventus. Ieri Nicolò, nella seduta prima della partenza, non si è allenato per un piccolo problema muscolare che non dovrebbe privarlo della possibilità di sedere almeno in panchina nell'amichevole contro gli inglesi. Nella lista diramata dal club, non fa parte Kluivert, rimasto in Italia in attesa di sviluppi imminenti sul mercato. Lione, Marsiglia e West Ham alla finestra.