Champions League, Manchester United-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Martedì 19 Ottobre 2021, 17:18

Dopo la fuga di fine agosto dalla Continassa (e dalla Juventus), Cristiano Ronaldo ritrova un pezzo di Italia, in formato Atalanta. La terza sfida dei bergamaschi di Gian Piero Gasperini avrà di nuovo un sapore particolare perché saranno ospiti all'Old Trafford del Manchester United di CR7, appunto, e Ole Gunnar Solskjær. E saranno ospiti da primi in classifica nel girone F di Champions League, con i Red Devils che hanno steccato la partita contro lo Young Boys. Non sarà semplice, tutt'altro, ma i neroazzurri ci hanno abituato a miracoli, rimonte e anche sogni. Chiedete al Liverpool. Ecco le probabili formazioni.

Manchester United-Atalanta, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Pogba, McTomina; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskiaer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Dove vederla in tv e diretta streaming

Manchester United-Atalanta dell'Old Trafford di mercoledì 20 ottobre alle 21 verrà trasmessa in diretta tv su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà disponibile in streaming su SkyGo e su NowTv.