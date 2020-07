Champions ed Europa League, sorteggio Final Eight per Juve, Napoli, Atalanta, Inter e Roma, dalle 12 la Diretta

Ultimo aggiornamento: 12:01

Appuntamento a mezzogiorno a Nyon, sede della Uefa, per il sorteggio del tabellone "tennistico" per le Final Eight delle due coppe europee: Champions ed Europa League. Il trofeo dei campioni vivrà le sue battute conclusive in Portogallo, a Lisbona, dal 12 al 23 agosto. Già qualificate per i quarti: Psg, Atletico, Atalanta e Lipsia. Prima di raggiungere Lisbona si giocheranno i ritorni degli ottavi nelle rispettive sedi: Bayern-Chelsea (andata 3-0); Juventus-Lione (0-1), Barcellona-Napoli (1-1) e City-Real (2-1). Alle 12 il sorteggio Champions.Alle 13 sarà la volta dell'Europa League, che vivrà la sua Final Eight in Germania (Colonia, Dusseldorf, Gelsenkirchen e Duisburg) dal 10 al 21 agosto. Qui il quadro degli ottavi deve ancora essere completato. Mancano i ritorni di Copenaghen-Basaksehir (andata 0-1), Wolverhampton-Olympiakos (1-1), Leverkusen-Rangers (3-1), Shakhtar-Wolfsburg (2-1), Basilea-Eintracht (3-0), Manchester United-Lask (5-0). Partita secca sempre in Germania: Roma-Siviglia e Inter-Getafe.