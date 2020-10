PAGELLE CELTIC GLASGOW

BARKAS 5.5

Si ritrova Krunic sovrastare più in alto di tutti e anche viene ingannato dal gioco di gambe di Brahim Diaz in occasione del raddoppio del Milan.

WELSH 4.5

Krunic giganteggia su di lui e i rossoneri passano in vantaggio.

DUFFY 5

Spaesato ogni volta che Ibrahimovic e compagni si affacciano nell’area scozzese.

AJER 5.5

Corteggiato dal Milan, prova a tenere a galla la difesa.

FRIMPONG 5.5

Inizia cercando di opporsi a Theo Hernandez, ma anche lui deve alzare bandiera bianca.

NTCHAM 6

Il migliore del Celtic a centrocampo.

BROWN 5

Spesso in ritardo e disattento.

MCGREGOR 5

Sua l’imprecisione decisiva sul gol di Brahim Diaz.

LAXALT 5.5

Fino a poche settimane fa era un giocatore del Milan. Cerca di contenere Castillejo.

AJETI 5.5

Poche iniziative e il Celtic ne risente in fase offensiva.

GRIFFITHS 5.5

Non ha molto da dire lì da solo in attacco.

ELYOUNOUSSU 6.5

Riapre il match a 14’ dalla fine.

CHRISTIE 6

Più grintoso di Griffiths. Suo l’assist dal corner sul gol degli scozzesi.

ROGIC 5.5

Prova a dare una spinta in più.

LENNON 5

Al Celtic manca il solito carattere da guerriero.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Una trasferta in Scozia da spettatore.

DALOT 6

Debutto con la maglia del Milan, fa il suo.

KJAER 6

Non ha molto da dire in serate come queste.

ROMAGNOLI 6

Contiene i pochi spunti degli scozzesi.

THEO HERNANDEZ 6.5

Prende le misure, poi una volta che si ambienta, non lo ferma più nessuno.

TONALI 5.5

Gioca da titolare per la prima volta, ma commette qualche errore di troppo. E si perde Elyounoussu sul gol.

KESSIE 7

A volte sembra vedersi poco, ma in mezzo al campo si sente.

CASTILLEJO 6.5

Pennella un ottimo assist per Krunic.

BRAHIM DIAZ 7

All’inizio è timido, ma sul gol mostra parte del suo repertorio.

KRUNIC 7

Sembrava destinato al Torino questa estate. Invece, è rimasto e ora inizia a togliersi qualche soddisfazione.

IBRAHIMOVIC 7

Il Milan non può fare a meno di uno come lui.

RAFAEL LEAO 6

Punto di riferimento offensivo quando esce Zlatan.

BENNACER 6.5

Tiene sulla pressione del Celtic.

HAUGE 6.5

Segna il terzo gol nel recupero.

PIOLI 7

Post lockdown il Milan non perde da 21 partite. Mai una sconfitta in 16 gare di campionato, quattro di Europa League (due erano i preliminari e un playoff) e una di Coppa Italia.

