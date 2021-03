Ceferin: «Pronti a escludere città che non garantiranno tifosi allo stadio»

Le città che non saranno in grado di garantire la presenza di tifosi sugli spalti, potrebbero essere escluse dagli Europei. La "minaccia" arriva direttamente dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin, che ha rilasciato un'intervista alla tv inglese Sky Sports: «Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l'unica garanzia che possiamo dare è che l'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite».

Al momento sono dodici le città che ospiteranno l'Europeo, tra cui anche Roma con lo stadio Olimpico. Il 20 aprile arriverà l'ufficialità dalla Uefa: «Lo scenario ideale - continua Ceferin - è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste».

Il premier inglese Boris Johnson ha già fatto sapere che l'Inghilterra è pronta a ospitare anche più partite rispetto a quelle programmate.

