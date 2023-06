Barcellona «a rischio esclusione dalle coppe europee» per un anno, pugno duro dell'Uefa per il caso Negreira

Pugno duro dell’Uefa che potrebbe escludere il Barcellona dalle coppe europee per la prossima stagione. Due club sui tre ancora coinvolti nel progetto Superlega l’anno prossimo rischiano di non partecipare alle coppe. Nel mirino di Ceferin c’è infatti anche la Juventus, dopo l’indagine di Nyon che ha acquisito le carte dell’inchiesta Prisma, e nonostante la qualificazione matematica dei bianconeri conquistata sul campo alla Conference League, con qualche piccola speranza dell’Europa League all'ultimo turno.

Ma potrebbe non essere sufficiente, perché nelle prossime settimane la sentenza Uefa potrebbe escluderla per un anno da ogni competizione europea. Discorso simile per il Barcellona, nell’occhio del ciclone per il caso Negreira. Secondo ABC Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, i due ispettori nominati dal Comitato Etico e Disciplinare della UEFA lo scorso 23 marzo avrebbero richiesto l’estromissione di un anno dalle coppe europee del blub blaugrana per «aver violato il quadro giuridico dell'organismo europeo».

Se fosse confermato sarebbe una mazzata incredibile per il club spagnolo che ha appena vinto la Liga, davanti al Real Madrid, in ogni caso il verdetto di Nyon è atteso a stretto giro, dovendo poi impostare i gironi delle varie competizioni europee per la prossima stagione.

C’è tempo fino al 12 giugno per confermare le squadre che parteciperanno alla prossima Champions, con o senza il Barcellona. Dal club intanto arrivano secche smentite, al Mundo Deportivo fonti societarie hanno escluso qualsiasi comunicazione sulla chiusura delle indagini.