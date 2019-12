Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro si è imposto per 3-0 sullo Shanghai Shenhua nella 15esima e ultima giornata di ritorno della Super League, conquistando lo scudetto in Cina. Le reti, per i padroni di casa, sono state segnate da Wei Shihao, Park Ji-Soo ed Elkeson. Il Guangzhou chiude la stagione con 72 punti, due in più del Beijing Guoan, che si è imposto per 3-2 sullo Shandong Luneng. Per la squadra di Cannavaro si tratta dell'ottavo titolo in campionato.





