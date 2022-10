Giovedì 13 Ottobre 2022, 00:25

Cristiano Lucarelli, nello spogliatoio, si allaccia gli scarpini. Sguardo concentrato e teso. Sa che in campo, stavolta, per fare gol dovrà sudare di più. Si troverà di fronte quel "cagnaccio" tosto di Fabio Cannavaro. Un film visto tante volte, quando Lucarelli e Cannavaro giocavano. Oggi, tutti e due sono dall'altra parte della barricata, a dare istruzioni ai loro calciatori, mentre sono questi ultimi ad allacciarsi gli scarpini. Bomber Lucarelli e muro Cannavaro, sabato, si ritrovano su un campo da calcio dopo tanto tempo, allo stadio Vigorito per Benevento-Ternana, nona giornata di serie B. Per la prima volta si affrontano da allenatori. Lucarelli è il tecnico di questa Ternana formidabile. Cannavaro è il mister del Benevento. La sfida è lo stesso avvincente, da una parte con la Ternana pronta a confermare il suo momento felice, dall'altra il Benevento a caccia di un rilancio in classifica. Quando si daranno la mano prima di sedersi ognuno sulla sua panchina, per loro tornerà alla memoria un decennio di partite insieme. Lucarelli classe 1975, Cannavaro 1973. Da calciatori, 302 presenze in serie A per il primo (con 120 gol) e 421 per il secondo. 136 presenze in Nazionale per Cannavaro (il secondo di sempre), 6 per Lucarelli. Lo stesso Lucarelli ha già dichiarato tempo fa di aver trovato proprio in Cannavaro uno degli avversari più duri: «Non era altissimo, ma staccava bene anche di testa. Troppo agile, per me. Talmente agile che mi sbucava fuori da ogni parte». Entrambi ex Parma ed ex Napoli, ma mai nello stesso anno. O meglio, nel 1996 un Lucarelli ancora giovane venne preso proprio dal Parma dove giocava Cannavaro, ma andò subito in prestito al Padova, per poi essere ceduto all'Atalanta. Proprio quando Lucarelli vestiva il nerazzurro atalanatino, sono cominciati i duelli tra i due. Uno attaccante dal gol facile, l'altro difensore granitico. Una sfida nella sfida. Si sono affrontati dodici volte, tra il 1997 e il 2006. E per ben cinque volte Lucarelli riuscì a spuntarla sull'altro e a fare gol. Nel primo incrocio, Atalanta-Parma 2-2 del 1997, il livornese segnò addirittura una doppietta. Lucarelli in gol contro Cannavaro anche nel 1999-2000 quando giocava nel Lecce, in Parma-Lecce 4-1. Ma un gol importante lo segnò con la maglia del suo Livorno nel 2004-2005, nel 2-2 contro la Juventus dove allora Cannavaro militava. In realtà, Lucarelli fece gol contro la squadra di Cannavaro anche nel 2000 in un Parma-Lecce 1-1, ma segnò quando il difensore era già stato sostituito. Il 18 marzo 2006 Livorno-Juventus 1-3, l'ultima in campo da avversari. Si ritrovarono poi due volte, ma da compagni di squadra, nel 2007, in due delle 6 presenze in Nazionale di Lucarelli, Far Øer Italia 1-2 e Italia-Francia 0-0. La sfida ritorna. Ma dalla panchina. Oggi come allora, per ognuno dei due, non sarà facile. Anche se non ci sono più scarpini da allacciarsi.