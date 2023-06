Cannavaro in tre sul motorino a Napoli, due di loro sono senza casco (e c'è anche una bambina)

Fabio Cannavaro su uno scooter, probabilmente a Napoli. Fino a qui nessuna notizia, se non fosse che il campione del Mondo 2006 aveva a bordo altri due passeggeri, entrambi senza casco, uno dei quali è una bambina.

Cannavaro in motorino, il video

Il video è stato postato su TikTok da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha condannato l'episodio e sollecitato le scuse pubbliche dell'ex calciatore: «un campione come lui - afferma - deve sempre ricordare di essere un esempio per tantissimi ragazzi. Gli incidenti stradali di auto e moto sono tra le principali cause di morte in Italia, per cui è assolutamente opportuno dare segnali forti sul rispetto delle regole e sulla responsabilità quando si è alla guida»