Nessun passo indietro, almeno per il momento: Calhanoglu chiede quasi 7 milioni di euro all'anno per rinnovare il contratto con il Milan. Una cifra shock, lontanissima dai parametri del club rossonero e dall'offerta di 3,5 milioni di euro a stagione formulata dal dt Maldini. L'accordo del fantasista turco scade nel 2021 e sono già tanti i club pronti ad ingaggiarlo a zero dal prossimo febbraio. Ma per non perdere il cartellino dell'ex Bayer a zero, i meneghini stanno valutando di inserirlo in uno scambio con una società italiana o straniera. Quali? In Italia restano vigili Juventus e Inter, mentre all'estero si segnalano Manchester United e Atletico Madrid. Di sicuro al Milan, dove il prolungamento del calciatore classe '94 resta nei piani, sono rimasti molto sorpresi dalla pretese del suo procuratore Gordon Stipic. Pertanto non sarà facile trovare in tempi brevi una soluzione soddisfacente...



