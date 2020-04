© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza la crisi economica del calcio, dovuta all'emergenza coronavirus,sarebbe stato del. Parola di, influente agente francese che con le merengues ha definito l'operazione Mendy. «In un contesto normale, credo che Kylian avrebbe firmato per il Real già questa estate - spiega a Marca-. Gli restano due anni di contratto e non sembra che rinnoverà con il Psg. Lui vale 300 milioni di euro, ma con tutto quello che sta succedendo mi sembra difficile che qualcuno possa spendere una cifrà così alta». Risulta, tra l'altro, un patto tra il calciatore e Zidane. «Zinedine è uno dei suoi idoli. Benzema poi è a fine carriera, quindi Mbappè a Madrid avrebbe avuto molto più spazio».L'ex Monaco è stato anche un obiettivo della. Il primo, grande sogno diche ad un certo punto aveva sperato di riportare a Torino Zidane, per il post Allegri. Ma i costi del cartellino e l'alto ingaggio del giovane transalpino, da quasi 20 milioni di euro a stagione, avevano stoppato sul nascere la trattativa in salsa francese, obbligando il presidente bianconero a rimandare anche il sogno Zizou. Il Psg, intanto, non perde le speranze e spera di riuscire a convincere il fuoriclasse '98 ad allungare il contratto in scadenza 2022 fino al 2024 o 2025. In assenza di un prolungamento, la cessione entro il 2021 sarà però obbligata.