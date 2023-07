Calciomercato, le trattative di oggi. L'Inter aspetta Cuadrado, nessuna offerta del Psg per Vlahovic, Lukaku in standby: aspetta il rilancio dell'Al Hilal. Reijnders a Milano

La Juve deve perfezionare le uscite prima di pensare al mercato in entrata, e vale anche per gli attaccanti: l’affondo su Lukaku è vincolato all’uscita di Vlahovic, il tutto entro il prossimo 4 agosto. Il Psg però prende tempo, al momento nessuna offerta ufficiale per il serbo, e i francesi monitorano anche Osimhen e Kane, nel mirino del Bayern (proprio come Dusan). Lukaku Big Rom intanto gioca su più tavoli, dopo aver rifiutato l’offerta saudita da 100 milioni per tre anni chiede 140 milioni all’Al Hilal, anche il Milan monitora la situazione, consapevole del peso di un investimento da 40 milioni per un 30enne.

Kessie scioglierà le riserve sul suo futuro dopo il confronto con Xavi, la Juve spinge per il prestito, mentre Arthur è a un passo dal prestito alla Fiorentina. Ranocchia in prestito all’Empoli, alla Continassa è tornato ad allenarsi Bonucci, fuori rosa. L’Inter intanto aspetta Cuadrado pensa a sostituire Lukaku: in lista oltre a Balogun c’è Morata ma la Roma è in pole, si chiude per Onana allo United a 55 milioni di euro.

E i Red Devils sono pronti ad affondare per Hojlund dell’Atalanta. Il Milan accoglie il nuovo arrivato Tijjani Reijnders pronto per sostenere le visite mediche, operazione chiusa a 20 milioni bonus. Si prova a colmare il gap con il Valencia per Musah: ballano ancora 5 milioni, si può chiudere per una cifra vicina ai 25 milioni, i rossoneri al momento hanno offerto 20. E non mollano Danjuma. Il nome caldo per l’attacco è Taremi si lavora con il Porto per abbassare la richiesta di 25 milioni. In uscita De Ketelaere: hanno chiesto informazioni Aston Villa e Psv Eindhoven, il Milan chiede 35 milioni.