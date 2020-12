Prima il difensore giovane ed esperto poi, forse, la punta. Il Milan non cambia priorità di calciomercato in questa settimana di emergenza in attacco, chiusa oggi con la vittoria da primato contro il Sassuolo. Tre punti fondamentali per la classifica e che trasmettono quindi maggiore tranquillità anche in ottica mercato, dopo il sondaggio esplorativo per Llorente. Lo spagnolo è fuori dai programmi del Napoli e al centro di una trattativa con la Sampdoria. Come è noto, Ranieri lo corteggia da tempo ma il presidente Ferrero si è preso qualche giorno di riflessione dopo l'intesa raggiunta con il Napoli. Lo stesso attaccante ex Juve e Tottenham ha deciso di aspettare una big prima del sì ai blucerchiati. E la chiamata del Milan rappresenterebbe in tal senso un'occasione imperdibile.

ADDIO GOMEZ

Tornando al nuovo difensore, Massara ha due nomi in testa: Kabak (Schalke 04) e Simakan (Strasburgo). Per entrambi le trattative sono molto avviate dalla scorsa sessione di calciomercato. Il budget è confermato ma la concorrenza non mancherà visto che parliamo di due centrali molto ambiti e stimati anche all'estero. Infine, Gomez. Il fantasista argentino non è in cima alla lista del Milan ma i rossoneri sono pronti a parlarne a determinate condizioni, ovvero cartellino gratis o scambio alla pari con l'Atalanta. Paletti identici per l'Inter che, attraverso le dichiarazioni di Ausilio, ha fatto sapere di esser pronta a sfruttare un assist da Bergamo. Gomez, da parte sua, ha indicato solo Milano come priorità. Per motivi privati preferirebbe non allontanarsi troppo dalla sua città di adozione e così ha chiesto al suo entourage di trovargli una sistemazione comoda. La ricca offerta dell'Al-Nassr è stata quindi congelata in attesa di novità dai club di Serie A, dal Psg e soprattutto dall'Atalanta, costretta ad abbassare le richieste iniziali. Nessuno, al momento, è disposto infatti ad investire circa 15 milioni per un 32enne con il contratto in scadenza nel 2022.

