Calciomercato Inter, congelato l'affare Brozovic: l'Al-Nassr ha cambiato le condizioni dell'offerta

Marotta lo aspettava il sì di Marcelo Brozovic, che un po' si è fatto attendere: ma davanti ad uno stipendio di 100milioni di euro per 3 anni nemmeno il croato è riuscito a dire di no all'Arabia Saudita. Pronto il contratto con l'Al Nassr anche se lui, su Instagram, continua ad essere criptico, pubblicando storie al mare, a differenza anche di quello che s'è detto nelle ultime ore, con le visite mediche pronte. E infatti adesso la trattativa si è bloccata: niente da fare per il momento. Il club Saudita ha cambiato le condizioni della propria offerta. E Marotta si è impuntato. Si blocca in questo modo anche l'affare Frattesi, che sembrava in dirittura d'arrivo con l'incontro di oggi a Rimini tra i nerazzurri a Carnevali. E di conseguenza si congela anche la pista Lukaku, che l'Arabia l'ha rifiutata e che aspetta solo l'Inter.

Rimane invece viva la pista che porta all'uscita di Onana, ormai primo obiettivo del Manchester United che con De Gea è ai saluti. Il camerunense accetterebbe di buon grdo la destinazone nonostante quelle che sono state le parole, a caldo, dopo la finale di Champions Leaue persa contro il Manchester City. L'offerta della Premier è di 50milioni di euro e a Ibiza, davanti ad un cocktail magari, i pensieri si potrebbero raffreddare: incontro fissato tra Ausilio e i dirigenti dei Red Devils. Sì, anche questa operazione ormai è in dirittura d'arrivo. E il sostituto? Sommer in pole, poi Trubin e Mamardshavili del Valencia. Perso Vicario andato al Tottenham, si devono valutare altri profili.