«Ibrahimovic al Pescara», l'annuncio sul profilo ufficiale del club abruzzese

Inter, Napoli, Bologna, Milan... non mi stupirei se d'improvviso leggessi di #Ibrahimovic al @PescaraCalcio — Luce Rosselli (@LuceRosselli) November 8, 2019

E' iniziata la telenovela Ibrahimovic. L'indiscrezione dagli Stati Uniti su un ritorno dell'attaccante al Milan ha ufficialmente aperto il calciomercato di riparazione. E, a sorpresa, arriva l'annuncio (scherzoso) del Pescara. La squadra allenata da Zauri, attualmente in decima posizione nel campionato di Serie B, attraverso il profilo Twitter ufficiale ha scritto: «Welcome Ibrahimovic! La nostra maglia ti sta bene...». In lingua inglese e diretto all'attaccante oggi capitano dei Los Angeles Galaxy.Il tweet nasce da una risposta a una tifosa che, qualche ora prima, aveva scritto: «Inter, Napoli, Bologna, Milan... non mi stupirei se d'improvviso leggessi di Ibrahimovic al Pescara». Detto-fatto. Il club abruzzese ha accontentato la tifosa. Sognare è gratis, twittare... pure.