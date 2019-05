Il campionato 2018/2019 è ormai agli sgoccioli e la Lega di Serie A ha deciso di rifarsi il look per l'anno prossimo, cambiando il logo che accompagnerà tutte le partite del campionato 2019/2020. Presentato in anteprima con un video su Twitter, il restyling punta tutto sulla grafica 3D, col tricolore che si sposta dalla "A" allo sponsor principale e le linee curve che spariscono dal disegno.

Coming 🔜! pic.twitter.com/1MPGeMAUSv — Lega Serie A (@SerieA) 9 maggio 2019

