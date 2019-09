Juve, prova del nove a Sassuolo. La Roma cerca il riscatto a Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si potrebbero cominciare a capire le gerarchie del campionato dopo il secondo turno di Serie A Femminile che partirà domani pomeriggio e si chiuderà domenica mattina con il match di cartello tra Fiorentina e Roma. Sarà questa la partita più importante della giornata (diretta Sky) che darà indicazioni sia da un lato che dall’altro. Le ragazze di Cincotta dopo un ottimo avvio nel derby contro la Florentia vogliono dare continuità ai propri risultati. Ma l’ostacolo non è semplice da superare: una Roma, colpita nell’orgoglio dopo la debacle interna contro il Milan, che vuole a tutti i costi portare a casa la prima vittoria in stagione. Una sfida che promette scintille e spettacolo.ATTENTA JUVELe bianconere saranno impegnate in trasferta contro il Sassuolo. Una gara da prendere con le pinze per la formazione di Rita Guarino che al debutto non è apparsa pimpante ed ha faticato più del previsto. La squadra di Piovani invece arriva dal buono pareggio esterno di Bari e punta decisa a fare i primi punti in casa. Ci sarà da divertirsi.MILAN IN PALLA. INTER, A COSA PUNTI?Giacinti e compagne non intendono sciupare la possibilità di rimanere in testa alla classifica. E puntano alla vittoria tra le mura amiche contro l’Orobica. Se il Milan riuscisse a ripetere la prestazione di domenica scorsa allora sarà difficile non centrare i tre punti. Dall’altro lato di Milano invece l’Inter di Attilio Sorbi se la vedrà in trasferta contro l’Empoli. Due squadre che si sono incrociate l’anno scorso nel campionato cadetto. Le nerazzurre hanno il dente avvelenato dopo il pareggio subito in extremis contro il Verona. Le padrone di casa invece vogliono dimostrare che la buona prestazione contro le campionesse d’Italia non è frutto del caso. Certo, una vittoria esterna potrebbe dare al campionato una nuova contendente ai primi posti.PUNTI PESANTI IN PALIOChiudono il programma Verona-Florentia e Tavagnacco-Bari. In queste due partite ci sono punti pesantissimi in palio per quattro squadre che devono cercare di portare a casa una salvezza senza grossi patemi d’animo. E per questo motivo ogni turno è buono per cercare di mettere fieno in cascina.