Calcio, Parigi 2024: il Brasile perde 1-0 con l'Argentina e non sarà ai Giochi Olimpici

Il Brasile non difenderà il suo oro olimpico di calcio maschile a Parigi. Dopo aver vinto il titolo a cinque cerchi sia in casa a Rio de Janeiro 2016 sia a Tokyo 2020, i verdeoro non saranno neanche presenti in Francia. A decretare l’uscita di scena della Nazionale brasiliana è stata la sconfitta per 1-0 contro la rivale Argentina allo stadio Brigido Iriarte di Caracas, in Venezuela.

Nel decisivo match di qualificazione olimpica sudamericana, decisivo è stato il gol di Luciano Gondou, che ha segnato il gol-vittoria per l'Argentina under 23 (allenata da Javier Mascherano) al 78° minuto superando di testa il portiere Mycael su un cross di Valentin Barco. Oltre all’Argentina, l’altro biglietto per Parigi l’ha conquistato il Paraguay, che pur non disponendo di calciatori del livello delle due avversarie più quotate, ha battuto anche il Brasile.

Curiosamente, la Nazionale di calcio maschile del Paraguay ha regalato al piccolo Paese sudamericano una delle sue poche medaglie nella storia dei Giochi Olimpici: un argento nel 2004, dopo aver perso la finale contro l'Argentina. L’ultima volta che il Brasile non è riuscito a prendere parte al torneo olimpico di calcio maschile è stato proprio ad Atene nel 2004.

Il torneo olimpico maschile di Parigi 2024 inizierà il 24 luglio, due giorni prima della cerimonia di apertura. Ora che l’Argentina ha intascato il pass, viene da chiedersi se Lionel Messi sarà della partita, lui che ha già vinto un oro olimpico a Pechino nel 2008.