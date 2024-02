Nasce Sky Sport Plus: il nuovo canale dedicato al tennis per scegliere quale campo seguire

Sky Sport ha annunciato la nascita di un nuovo canale. Da oggi, 12 febbraio, nasce Sky Sport Plus, canale dedicato a tutti gli abbonati e disponibile su Sky Sport Tennis (canale 203) per scegliere quale campo seguire e non perdere neanche un game dei tornei ATP e WTA.

Un nuovo modo per passare da un campo ad un altro in pochi secondi e restare sintonizzati in tempo reale con tutti i campi e che sarà disponibile non solo per il tennis ma anche per la Premier League e anche per la Formula 1 dall'inizio della prossima stagione. Durante i tornei, quindi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco curate e realizzate da ATP e WTA, per vivere il tennis come mai prima d’ora. Sarà possibile anche accedere alle classifiche per visualizzare in tempo reale il ranking ATP e WTA. Ci sarà la possibilità di vedere uno o più incontri in diretta e a avere il panorama completo degli incontri.