Cina, Cannavaro vince il derby con Donadoni

È Fabio Cannavaro a vincere il derby nella SuperLeague cinese contro Roberto Donadoni. La squadra allenata dall'ex difensore, il Guangzhou Evergrande, si è imposta 3-2 sul campo dello Shenzhen dove siede in panchina l'ex ct azzurro. A decidere l'incontro la doppietta di Elkeson, 15' e 52' e il gol di Paulinho al 19'. La squadra di Cannavaro dopo 26 giornate è in testa alla classifica con 62 punti, penultimo e in piena zona retrocessione lo Shenzhen al terzo ko consecutivo e fermo a 19 punti.





