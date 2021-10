Cagliari-Roma, Mourinho "perdona" solo Kumbulla: non convocati Mayoral, Villar, Diawara e Reynolds

Martedì 26 Ottobre 2021, 16:28

José Mourinho non perdona: alla trasferta di Cagliari non parteciperanno Mayoral, Villar, Diawara e Reynolds. Il portoghese tiene la linea dura contro chi ha ritenuto responsabile del disastro di Bodo (match finito 6-1 per i norvegesi) della sua Roma e dopo averli esclusi dalla partita contro il Napoli li lascia a casa anche nella gara infrasettimanale con i sardi. L’unico a essere tornato tra i convocati è Kumbulla, il difensore ha smaltito il problema al ginocchio ed è stato reintegrato. Sono partiti per Cagliari anche Abraham e Karsdorp: entrambi sono usciti acciaccati dal confronto con il Napoli, ma le terapie a Trigoria dei giorni scorsi hanno escluso il forfait. Al posto degli ‘epurati’ torneranno i Primavera Tripi, Felix e Volpato.

