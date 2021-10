Cagliari-Roma: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Martedì 26 Ottobre 2021, 12:06

Si torna in campo per il turno infrasettimanale. E la Roma di Mourinho sarà impegnata in trasferta contro il Cagliari. Dopo il buon pareggio contro il Napoli, i giallorossi devono tornare alla vittoria, anche perché la classifica si è sensibilmente accorciata. Non ci sarà lo Special One in panchina: dopo l'espulsione per doppia ammonizione contro la truppa guidata da Luciano Spalletti, il tecnico portoghese è stato squalificato per una giornata: al suo posto il 32enne Sacramento. Dall'altro lato il Cagliari deve risollevarsi dopo la legnata presa a Firenze. Mazzarri, penultimo in classifica, ha bisogno disperato di punti.

Segui Cagliari-Roma in diretta

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Pereiro, Grassi, Marin, Deiola; Keita, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho (squalificato, in panchina Sacramento)

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

Cagliari-Roma, in programma domani, 27 ottobre, alle 20:45, sarà possibile seguirla in streaming su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito IlMessaggero.it.