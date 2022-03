Sabato 19 Marzo 2022, 22:54

PAGELLE CAGLIARI

CRAGNO 7

Vola sulla gran botta di Theo Hernandez e a sei minuti dalla fine salva su Calabria.

GOLDANIGA 6

Rafael Leao non è brillante come in altre occasioni. Dopo il vantaggio del Milan, chiude su Giroud.

LOVATO 5.5

Tenta di fare buona guardia su Giroud.

ALTARE 6

Bravo quando nella ripresa anticipa Messias.

BELLANOVA 6

Gran duello, senza esclusioni di colpi, con Theo Hernandez.

GRASSI 6.5

È l’ultimo ad arrendersi nel Cagliari.

DALBERT 5.5

Si fa sentire, ma sbaglia qualcosa.

LYKOGIANNIS 5.5

Soffre un po’ quando il Milan prova a sfondare dalla sua parte.

MARIN 5

Una gara molto fisica, ma non è protagonista di grandi iniziative.

JOAO PEDRO 5.5

La prima convocazione in Nazionale non gi dà la spinta giusta.

PAVOLETTI 5.5

Un solo pallone per lui e centra la traversa nel recupero.

DEIOLA 5.5

Non riesce a lasciare il segno.

MAZZARRI 5.5

Al Cagliari manca cattiveria in fase offensiva.



PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6

Non deve fare grandi parate.

CALABRIA 6

Con la fascia sul braccio, prova sempre a creare superiorità numerica in avanti. Sbaglia il raddoppio.

TOMORI 7

Elegante quando va in anticipo.

KALULU 6.5

Ennesima prestazione brillante da parte sua.

THEO HERNANDEZ 7

Deve stare attento a Bellanova, ma quando va in attacco impensierisce la difesa del Cagliari. Gran tiro da parte sua che Cragno devia in angolo.

BENNACER 7.5

Prova a far girare il pallone e in mediana ribatte colpo su colpo. Firma un gran gol con un tiro al volo da fuori area.

KESSIE 6.5

Centra un palo con un tiro da fuori area e in mezzo al campo non smette di lottare.

MESSIAS 5.5

Sta perdendo smalto. Non è la prima volta di una sua gara opaca.

BRAHIM DIAZ 5.5

Nel primo tempo davanti a Cragno si divora un gol.

RAFAEL LEAO 5

Nel primo tempo peggior prestazione del 2022. Si sveglia un po’ nella ripresa, ma non si sarà fatto distrarre dai playoff Mondiali con il suo Portogallo?

GIROUD 6

Qualche istante prima di Brahim Diaz, anche lui fallisce il gol del vantaggio da ottima posizione. È lui a servire la palla del vantaggio a Bennacer.

KRUNIC 6

Riesce a dire la sua in fase offensiva.

REBIC 6

Cerca in tutti i modi il gol.

PIOLI 6.5

Risponde alla vittoria del Napoli e vola a +6 dall’Inter (con una gara in meno).