Bundesliga, ecco il piano per ripartire: 239 persone a partita

Dopo l'ok alla ripresa degli allenamenti delle squadre, seppur con le precauzioni del caso, la Bundesliga studia come rimettere in moto il campionato tedesco alla luce dell'emergenza coronavirus. A quanto riporta la 'Bild' i vertici del calcio tedesco stanno pianificando una ripartenza con match a porte chiuse e una presenza ridotta di persone negli stadi, un massimo di 239 a partita. Per ridurre al minimo il rischio contagio tra terreno di gioco e bordocampo si prevedono 126 persone: giocatori, staff tecnico, medici, arbitri, raccattapalle e operatori tv. Qualcosa di meno in tribuna dove si potranno accomodare, sempre rispettando le distanze di sicurezza, dirigenti, giornalisti, addetti alla tv e un ridotto numero di responsabili alla sicurezza, non più di 113 in totale. Ferma dall'11 marzo per l'esplodere della pandemia, la Bundesliga spera di ripartire nella prima metà di maggio in modo tale da portare a termine la stagione in corso entro l'estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA