Bundesliga, il Bayern torna alla vittoria, il Borussia vola

Il ritorno alla vittoria del Bayern Monaco è la notizia del giorno in Bundesliga, dove i bavaresi, a digiuno da un mese, hanno battuto il Wolfsburg per 3-1 grazie a una doppietta di Lewandowski e un gol di James Rodriguez. Tutto ciò nonostante siano rimasti in dieci dal 12' st per l'espulsione di Robben (doppio giallo). In vetta rimane il Borussia Dortmund, travolgente sul campo dello Stoccarda dove si è imposto con un poker di reti firmato da Sancho, Reus, Paco Alcacer e Philipp. Ne segna invece 7 l'Eintracht Francoforte, rivale in Europa League della Lazio, alla matricola Fortuna Dusseldorf: il mattatore è Jovic, autore di una cinquina. A segno anche, per due volte (una su rigore), il francese Sebastien Haller. © RIPRODUZIONE RISERVATA