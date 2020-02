Coronavirus, Buffon nella bufera. Firma autografo a un tifoso cinese: «Attento al Corona, c***o sei di Wuhan?»

Coronavirus, Gianluigi Buffon nella bufera per una battuta infelice a un tifoso cinese al termine della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Allo stadio San Siro il portiere bianconero si è intrattenuto con un fan per firmare un autografo. Dopo averlo guardato in volto si rivolge in questo modo: «Attento al Corona, ti guardo eh, c***o sei di Wuhan?». Poi ha tirato dritto sorridendo continuando a firmare autografi. Un gesto che ha scatenato i social che stanno aspramente criticando Buffon accusandolo di esser stato di cattivo gusto nei confronti del giovane cinese.

Ultimo aggiornamento: 21:40

