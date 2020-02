Milan-Juventus, i voti: Rebic è l'anima dei rossoneri, in ombra Cristiano Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6Impegnato solo sul diagonale di Cuadrado. Non può nulla sul rigore di Cristiano Ronaldo.CALABRIA 5Con un suo fallo di mano in area regala un rigore alla Juventus.KJAER 6La Juventus non riesce a sfondare dalle sue parti.ROMAGNOLI 6Non deve fare gli straordinari per controllare gli attaccanti juventini.THEO HERNANDEZ 5In fase offensiva è sempre l’arma in più di questo Milan, ma lascia la squadra in 10 in un momento importante.KESSIE 6.5Un passo in avanti rispetto al derby. Non smette di lottare in mezzo al campo.BENNACER 6Quando c’è da legnare, non si tira indietro.CASTILLEJO 6.5Ritrovato da quando il Milan è passato al 4-4-2 e poi al 4-2-3-1. Anche lui sarà squalificato.CALHANOGLU 6.5Ogni tanto fa arrabbiare Zlatan, ma è suo l’assist per Rebic.REBIC 7.5È la vera anima di questo Milan. Segna anche alla Juventus.IBRAHIMOVIC 6Un altro dei tre che sarà squalificato. Importante nei duelli con i difensori bianconeri.PIOLI 6.5Il Milan crea tanto, ma segna solo un gol con Rebic. Al ritorno non avrà né Theo Hernandez né Ibrahimovic né Castillejo. Dovrà inventarsi qualcosa.BUFFON 7Si fa trovare pronto su un tiro di Calabria e sulla conclusione dal limite di Rebic. Nella ripresa si ripete subito sul croato.DE SCIGLIO 5.5A tratti in difficoltà davanti a Rebic e Theo Hernandez.BONUCCI 5.5Fischiatissimo dai tifosi rossoneri, non è sempre brillante.DE LIGT 6Bellissimi i duelli con Ibrahimovic, ma ogni tanto si fa saltare anche lui.ALEX SANDRO 6In fase offensiva non è ancora brillantissimo.RAMSEY 5Mai un’incursione offensiva degna di nota.PJANIC 5Dai suoi piedi partono poche iniziative.MATUIDI 5.5Costretto a inseguire Castillejo. Il francese perde anche un po’ di palloni.CUADRADO 6Nel primo tempo è l’unico della Juventus che va al tiro impegnando Donnarumma.DYBALA 5.5Inizia recuperando tanti palloni, ma anche lui pecca in fase offensiva.CRISTIANO RONALDO 6Si fa vedere soltanto con il rigore segnato al 91’.BENTANCUR 6Meglio di Ramsey, ma avrebbe potuto fare qualcosa in più anche lui.SARRI 6Dopo la sconfitta di Verona, non riesce a ritrovare la vittoria a San Siro. Pareggia al 91’.