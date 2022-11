Il Brasile ospite della Juventus: allenamenti alla Continassa prima della partenza per il Qatar

Il Brasile punta il sesto Mondiale, e la preparazione per Qatar 2022 inizia da Torino. La Seleçao è in ritiro in queste ore all’interno della Continassa, centro sportivo della Juventus, dove resterà fino a sabato 19, prima di partire alla conquista della Coppa del Mondo. Allenamenti al Training Center e soggiorno al J Hotel. Con la Nazionale anche 5,5 tonnellate di bagagli, cibo e chef al seguito. Il compito di fare gli onori di casa ai 23 calciatori e a tutto lo staff è spettato a Danilo, Bremer e ad Alex Sandro che sono passati velocemente dalla divisa bianconera a quella verdeoro. Nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivate le stelle del Psg Neymar e Marquinhos. Il CT Tite ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il centro bianconero: «La nostra linea guida è quella di cercare sempre l’eccellenza. Si tratta di preparare un Mondiale in un posto di alto livello e questa struttura lo è. Ho avuto l’opportunità di visitarla all’inizio del mese quando ero a Torino per assistere alla partita tra Juventus e Psg. Danilo e Bremer mi hanno accompagnato». Non è mancato il saluto della comunità brasiliana a Torino, l'ospite d'eccezione è stato José Altafini, per lui in omaggio la maglia numero 10.