Roma, Dybala star in Qatar: in 15mila per l'allenamento dell'Argentina. Domani l'ultimo test prima del Mondiale

Entusiasmo alle stelle ad Abu Dhabi per l’amichevole dell’Argentina contro gli Emirati Arabi Uniti in vista dell’inizio del Mondiale. Ieri il primo allenamento in Qatar a porte aperte davanti a 15mila persone: Paulo Dybala è sceso in campo nella parte finale assieme a Messi, Lautaro e Di Maria. Il calore dei tifosi per la Joya era alle stelle. Paulo ha raggiunto il suo obiettivo di volare al Mondiale, sta bene, ha trascinato la Roma verso il pareggio contro il Torino e si appresta a vivere da protagonista la competizione. Ci sarà una grandissima attenzione da parte dei tifosi della Roma, tutti seguiranno con interesse le partite dell’Argentina sperando che Paulo le viva da protagonista. D’altronde, come ha detto Mourinho, Dybala rappresenta la “luce”, senza di lui i giallorossi hanno vinto solo due partite su sei, indicazione di quanto sia determinante per il futuro della squadra.

Il timore è che possa tornare dal Mondiale in condizioni fisiche non eccellenti: l’Argentina potrebbe restare in Qatar fino a dicembre inoltrato essendo una delle nazionali favorite alla vittoria finale. Problemi che Mourinho affronterà a tempo debito dopo la tournée in Giappone (22-29 novembre) e il ritiro in Portogallo (15-22 dicembre). Intanto, oggi Paulino compie 29 anni, migliaia i messaggi d’auguri pubblicati sui social compresi quelli della Roma che ha allegato al messaggio la clip della sua presentazione la scorsa estate, condita dai gol in in giallorosso.