Brasile, a chi la panchina dopo l'addio di Tite?

Con l'eliminazione del Brasile dal Mondiale, si è chiuso anche il ciclo del ct Tite alla guida della Seleçao. L'addio del tecnico, vincitore della Copa America 2019, era già programmato da tempo, e non legato al deludente esito della Nazionale. Dalle indiscrezioni trapelate, la Federcalcio brasiliana sarebbe orientata a scegliere un nome di primo livello: tra i papabili c'è anche Carlo Ancelotti che secondo la stampa sudamericana sarebbe stato contatto già prima del Mondiale per sondare un'eventuale disponibilità, ma non solo. Ci sarebbero stati colloqui anche con Pep Guardiola (con un secco "no" ricevuto) e altri con Abel Ferreira, attualmente alla guida del Palmeiras. Nella lista dei tecnici anche José Mourinho, nominato di recente da Ronaldo il Fenomeno tra i suoi allenatori preferiti: "Mi piacerebbe vedere Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile. Ma non sono io a scegliere, vedremo cosa succederà. Non vedo problemi nell'affidare la panchina del Brasile ad un allenatore straniero", ha dichiarato in un'intervista al Mundo Deportivo.

Intanto l'addio di Tite lascia qualche rammarico. In una lettera aperta al suo allenatore, Neymar ha voluto ringraziare il ct: "Prima di incontrarci di persona, abbiamo giocato spesso contro e ora posso dirtelo, in passato pensavo che fossi fastidioso, costruivi sempre una squadra per marcarmi, hai fatto di tutto per battermi e hai anche parlato 'male' della mia persona. Ma il destino è divertente, ci ha fatto incontrare in Nazionale. Ti conoscevo come allenatore e già sapevo che eri molto bravo ma come persona sei molto meglio! Mi hai conosciuto e sai chi sono e questo è ciò che conta per me. Grazie maestro Tite, per tutto quello che mi hai insegnato".