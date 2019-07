​Lazio, Badelj in regia con l’Entella, ma Cataldi rinnova: è lui il vice Leiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scelto il numero 8 per la prossima stagione, lasciando il 25, ma potrebbe cambiare presto maglia. Milan Badelj sta valutando il suo futuro. Nell’amichevole vinta contro la Virtus Entella, Simone Inzaghi lo manda in campo dal primo minuto al posto di Leiva, infortunato alla coscia. Il tecnico lo incita, lo sprona, come fatto ieri al termine dell’allenamento. Un lungo colloquio in cui il mister invita il croato a dare di più durante le sedute nel ritiro di Auronzo di Cadore. Nella passata stagione, quando è stato impiegato, non ha brillato. La società si aspettava qualcosa di più in termini di rendimento da un vice campione del Mondo come lui. Eppure nelle gerarchie è stato scavalcato da Danilo Cataldi, che un anno fa sotto le Tre cime di Lavaredo era considerato l’ultima scelta del centrocampo e che oggi lo ha sostituito nel test con l'Entella nel secondo tempo. Il classe ’94, partita dopo partita, si è guadagnato la fiducia del mister. Gol e assist alla prima da titolare contro la Spal in campionato. Sigillo nel derby contro la Roma e fascia da capitano nelle partite di Europa League. Radu e Lulic lo considerano un figlioccio. Ormai fa parte del gruppo dei senatori. Unico romano insieme a Guerrieri cresciuto nel settore giovanile biancoceleste. Le 100 presenze nei professionisti e la convocazione del ct dell’Italia, Roberto Mancini, nello stage di Coverciano si sono aggiunte alla soddisfazione per la vittoria della Coppa Italia. La ciliegina sulla torta però è arrivata a giugno: rinnovo del contratto fino al 2024 e adeguamento dell’ingaggio. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Il giusto premio per il lavoro svolto e un incentivo per fare sempre meglio.