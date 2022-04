Serie A, ricorsi respinti: Bologna-Inter si gioca il 27 aprile, Atalanta-Torino in campo l'11 maggio

Sì giocherà Bologna-Inter. Lo ha deciso il Collegio di garanzia del Coni, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva, dopo l’udienza di oggi pomeriggio. Respinto, quindi, il ricorso del club nerazzurro, che chiedeva lo 0-3 a tavolino per il match non disputato il 6 gennaio scorso, confermando la decisione di primo e secondo grado. La difesa del club nerazzurro si fondava sulla causa di forza maggiore, non invocata formalmente dal Bologna, ma come sostenuto dalla difesa rossoblù, il Giudice sportivo può intervenire anche d’ufficio.

Adesso appuntamento al 27 aprile. In una gara fondamentale per la corsa scudetto e che vedrà Milan e Napoli spettatori interessati. Inoltre, è stato respinto anche il ricorso dell’Atalanta che chiedeva la vittoria a tavolino del match del 6 gennaio contro il Torino, a cui i granata non avevano potuto prendere parte per i tanti casi Covid. Infine, niente da fare per l’Udinese che chiedeva di poter rigiocare la gara persa in casa contro l’Atalanta il 9 gennaio con un pesante 2-6. Ed è stato respinto il ricorso dei due medici della Lazio Rodia e Pulcini contro la condanna a cinque mesi di inibizione nel processo bis davanti alla Corte sportiva d’appello, ultimo strascico del famoso caso Lazio-tamponi.