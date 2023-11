Bobo Tv, Vieri contro Adani, Cassano e Ventola: «Azioni legali per chi mi diffama»

Dopo il duro comunicato congiunto pubblicato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, a cui sono seguite alcune storie al veleno dell'ex difensore dell'Inter su Instagram, Christian Vieri passa all'attacco. L'ex attaccante ha fatto sapere di essere pronto a intraprendere azioni legali contro chiunque danneggi la sua immagine all'indomani della rottura con gli ex soci della Bobo Tv.

Bobo Tv, il comunicato di Adani, Cassano e Ventola: «Noi presi in giro, hanno ucciso lo spirito della trasmissione»

La decisione di Vieri contro gli ex compagni di viaggio

«L’Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig. Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito», si legge in una nota pubblicata dallo stesso Vieri sui propri profili ufficiali.

Intanto l'ex attaccante ha lanciato un nuovo format della sua Bobo Tv, che è sbarcata sul canale ufficiale Radio Tv della Lega Serie A, promosso in collaborazione con Rds.