Bobo Tv, cosa è successo? Uno scherzo o una lite pesante dietro l'addio di Cassano, Adani e Ventola

Cosa è successo alla Bobo Tv? Uno scherzo o una lite vera? «Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi». È iniziata così, con un annuncio a sorpresa, l'ultima puntata del fortunato format in streaming su Twitch che ha preso il via proprio grazie a Bobo Vieri. Unico e solo alla conduzione, l'ex attaccante di Milan, Lazio e Inter fa dunque pensare a una rottura del quartetto che da qualche anno aveva dato vita a un progetto capace di creare tanta attenzione, interazione e interesse da parte dei vari utenti sui social e tifosi.

Bobo Tv, la storia

«Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?».

Se la prospettiva di una separazione netta dei quattro sembrava prendere il largo subito dopo l'annuncio di Vieri, a poco a poco un pensiero ha cominciato ad assalire gli utenti sui social. Cosa sia accaduto davvero è difficile stabilirlo anche se al momento l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dello scherzo. Vieri, Adani, Ventola e Cassano sono grandi amici e anche in questi giorni in alcune storie su Instagram erano insieme. Hanno tutti un legame solido da anni e in questo progetto – che nasce da un'idea di Bobo – sono tutti molto partecipi e coinvolti. L'ipotesi dello scherzo, tra l’altro, sarebbe anche in linea con il loro modo di fare a volte un po’ eccentrico.

Bobo Tv, l'annuncio di Vieri: «Grazie a Cassano, Adani e Ventola, ma da oggi ci sarò solo io»

Quella dello scherzo però non è l'unica ipotesi al momento. Perché non è di certo da escludere che possa esserci stato uno screzio pesante. Fu lo stesso Vieri a metà ottobre a svelare pubblicamente di aver avuto screzi con Cassano con il pesante litigio di Jesolo. Episodi raccontati sempre con la solita leggerezza e superficialità anche perché spesso Vieri e Cassano in diretta si rendono partecipi di simpatici scambi di opinione anche con toni coloriti. Finora queste però erano stati episodi che avevano fatto parte del loro “equilibrio” ma non è da escludere che qualcosa possa essere andato oltre portando addirittura alla separazione definitiva dei quattro.

Vieri al termine della puntata condotta da solo alla Bobo TV ieri sera ha ribadito proprio questo concetto. Prima di salutare ha fatto capire che i tre non faranno più parte del progetto presentando il futuro della Bobo TV: «Ci saranno tanti ospiti e più spazio a voi», ha sottolineato l'ex bomber. Stando alle parole di Bobo dunque, tutto fa pensare a una separazione reale ma resta il dubbio che possa trattarsi di una vera goliardata. Anche se nella tarda serata di ieri Adani sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story in cui mostra il video di un discorso di Ciro Di Marzio – personaggio della serie Gomorra e interpretato dall'attore Marco D'Amore – in cui dice: "O terremoto è volere ‘e Dio. Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more". Un messaggio?