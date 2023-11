Bobo Tv, Vieri: «Non è vero che decidevo tutto io. Il motivo sono i soldi? Chi lo dice è un fallito»

Dopo Antonio Cassano, anche Christian Vieri ha festeggiato il decimo Tapiro d'Oro della carriera. Il "premio" è stato consegnato all'ex attaccante di Lazio e Inter da Valerio Staffelli, e andrà in onda durante la puntata di Striscia la Notizia di questa sera. Il motivo è ovviamente legato all'addio alla Bobo Tv di Cassano, Adani e Ventola.

Bobo Tv, Cassano sulla rottura: «Non c'entrano i soldi». Poi la frecciata a Vieri. Striscia gli consegna il Tapiro d'Oro

Incalzato da Staffelli, Vieri ha commentato anche le parole di Cassano, che ieri aveva fatto capire come non ci fosse più un processo decisionale condiviso: «Volevo decidere tutto io? Non è vero niente.

Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita».

Vieri però ha anche attaccato chi parla di motivi economici alla base della rottura: «Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti».