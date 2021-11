Torino, tegola per Juric: Belotti fuori per altri due mesi

Brutte notizie per Ivan Juric (e per tanti fantallenatori): Andrea Belotti, che si è infortunato ed è uscito zoppicando nella partita persa domenica contro la Roma del suo Torino, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Lo rende noto il club granata, che dovrà rinunciare al suo capitano per oltre due mesi. Il Gallo non rientrerà prima della seconda metà di febbraio, giusto in tempo per i playoff Mondiali dell'Italia di Roberto Mancini. Guai anche per il difensore Djidji, che ha subito una lesione di primo grado all'adduttore lungo destro. Anche per lui il 2021 può dirsi concluso.

