Bayern-Lazio, l'arbitro Vincic interrompe la partita nel primo tempo: ecco cosa è successo

Intorno al minuto 16 del match dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Lazio il gioco è stato interrotto per qualche secondo. L'arbitro infatti ha fermato la partita per cambiare orologio.

Bayern-Lazio 0-0: salvataggio di Marusic sul tiro di Guerreiro

Un problema tecnico che lo ha costretto alla sostituzione dello strumento per poter proseguire il match regolarmente. La gara è poi proseguita regolarmente. L'arbitro è lo sloveno Slavko Vincic, classe 1979 di grande esperienza che ha già diretto tre volte la Lazio in carriera. La prima volta nella larga vittoria per 5-1 nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018, contro i romeni dell’FCSB; la seconda volta nella sconfitta per 2-0 contro il Siviglia nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 e per ultima, la più recente, quella di quest'anno nei gironi di Champions contro l'Atletico Madrid all'Olimpico.