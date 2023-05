Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni: Dybala non è ancora pronto, ma punta essere convocato

Paulo Dybala fa passi in avanti. Oggi ha lavorato in parte con il gruppo e in parte con i preparatori. Mourinho sta cercando di reintegrarlo gradualmente in squadra, evitando sforzi eccessivi e conseguenti ricadute. L’obiettivo è portarlo in Germania, ma al momento partirà dalla panchina perché non è ancora nelle condizioni giuste per affrontare una semifinale. La caviglia fa male e i 19 minuti con l’Inter hanno peggiorato la situazione. La strategia è tenerlo a riposo in vista dell’ipotetica finale di Europa League del 31 maggio. Discorso simile per Smalling, sta recuperando dalla lesione muscolare ma non è ancora pronto a giocare titolare. Partirà per la Germania salvo controindicazioni, ma non sarà impiegato in difesa. Ci sarà, invece, Wijnaldum che ha totalmente recuperato con il Bologna avrebbe potuto giocare anche 65 minuti. Poi, l’infortunio muscolare di Celik ha cambiato il piano partita. Domani la conferenza stampa di Mourinho e Matic andrà in scena in Germani alle 18.20, mentre la squadra si allenerà a Trigoria la mattina alle 12.

Dybala migliora in vista Leverkusen, oggi torna in gruppo: per Smalling l'obiettivo è la panchina

Totti: «Mourinho? Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1»

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (5-3-2): 1 Hradecky; 12 Tapsobah, 3 Hincapié, 4 Tah, 30 Frimpong, 10 Demirbay; 25 Palacios, 5 Bakker, 19 Diaby; 23 Hlozek, 27 Wirtz

A disp.: 36 Lomb, 41 Neutgens, 9 Azmoun, 11 Amiri, 17 Hudson-Odoi, 21 Adli, 24 Fosu-Mensah, 32 Azhil

All.: Xabi Alonso

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibañez; 59 Zalewski, 8 Matic, 52 Bove, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 25 Wijnaldum; 9 Abraham

A disp: 63 Boer, 99 Svilar, 20 Camara, , 58 Missori, 68 Tahirovic, 73 Faticanti, 11 Belotti

All.: José Mourinho

Data e orario: Giovedì 18 maggio ore 21

Stadio: BayArena

Dove vederla: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su Rai 1