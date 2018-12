Barcellona, Valverde tranquillizza l'Inter: «Farò dei cambiamenti, ma voglio vincere»

«Io rispetto l'Inter, e anche il Tottenham, però noi andremo avanti con il nostro lavoro. Questa competizione (la Champions ndr) ci piace, anche questa volta volta giocheremo per vincere». In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro gli Spurs, l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde sottolinea che la 'suà squadra, pur essendo già qualificata, si impegnerà al massimo «per difendere il nostro prestigio». Secondo Valverde, l'Inter, la cui qualificazione dipende anche dal risultato del Camp Nou, «deve stare tranquilla, non si deve preoccupare per noi, perché è nostra intenzione vincere. Però se loro avessero battuto il Tottenham, ora non sarebbero in questa situazione». Il tecnico del Bar‡a ammette, però, che domani darà spazio a qualche giocatore che solitamente non è titolare. «Sì, ci saranno dei cambiamenti - spiega -. Qualche giocatore, come Luis Suarez, ha problemi fisici e non rientra nei miei piani fargli fare due partite di seguito. Messi? Quando vi daranno la formazione vedrete se giocherà, l'importante è che i 'mieì siano motivati, perché di fronte avranno una squadra che si gioca la qualificazione». In difesa potrebbe esserci Vermaelen, «perché è in condizione di farcela». Cillessen in porta? «È possibile che giochi». Sul centrocampista brasiliano Arthur, Valverde dice di sperare che «possa esserci». Sul caso Dembelé, di nuovo in ritardo agli allenamenti, «è un problema che cercheremo di risolvere internamente. So che i giornalisti guardano a molte cose, però a me interessa il rendimento in campo. Non so spiegarmi il suo comportamento, cercheremo di risolvere il problema nel miglior modo possibile se saremo capaci di accettarlo».

