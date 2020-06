Barcellona, Setien e la polemica sul Var: «Real? tutti hanno visto»

«Tutto il mondo ha visto che cosa è successo, ognuno farà le proprie valutazioni». L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, dribbla le domande sull'arbitraggio di ieri a favore del Real Madrid con la Var. «Mi concentro su noi stessi - le parole del tecnico blaugrana alla vigilia della sfida di domani con l'Athletic Bilbao - Sono molto contento di molte delle cose che stiamo facendo. Ne abbiamo vinte due e ne abbiamo pareggiata una. Abbiamo segnato sei gol e non ne abbiamo concesso nessuno. Non credo che abbiamo problemi di calcio. Miglioriamo e stiamo bene». Real e Barcellona sono appaiate in testa alla classifica con 65 unti ma i 'blancos' sono in vantaggio per gli scontri diretti. Ma Setien è ottimista e ritiene che la squadra blaugrana «può ancora vincere la Liga, ne sono convinto - dice - il margine di errore è minimo. Ma questo vale anche per loro. Tutto ciò che si può dire su di noi vale anche per loro». E sulla Var aggiunge: «è uno strumento che abbiamo e che può renderci migliori. Ma è necessario usarlo e avere una visione più chiara della realtà. Ô comprensibile chiedersi perché alcune azioni vengano riviste e altre no. Ci saranno sempre polemiche e questi problemi, che sono inerenti al calcio».

