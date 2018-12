Barcellona, Piqué si ritirerà nel 2020 per puntare alla presidenza

Gerard Piqué ha scelto il proprio futuro: il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola nel 2020 si ritirerà dal calcio giocato per puntare alla presidenza del club blaugrana. Ne è sicuro il Mundo deportivo, che disegna gli assetti societari futuribili del Barcellona che, nel 2021, sarà costretto a cambiare presidente, dal momento che il mandato di Josep Maria Bartomeu è in scadenza. Secondo il giornale, Piqué, in caso di elezione alla presidenza, richiamerebbe in società i vari Xavi, Iniesta e Puyol, con i primi due alla guida in tandem della prima squadra e l'ex difensore in qualità di segretario tecnico operativo. Secondo il giornale, Piqué, che è uno dei finanziatori - attraverso la Kosmos - della nuova Coppa Davis, vorrebbe creare anche una sezione tennistica in seno alla Polisportiva Barcellona, che così diventerebbe un club sempre più poliedrico. © RIPRODUZIONE RISERVATA