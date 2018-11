Barcellona, Valverde fa pretattica: «Non sappiamo se Messi potrà giocare»

Il Barcellona vuole chiudere contro l'Inter i conti per la qualificazione agli ottavi di Champions, Messi o non Messi. Il grande dubbio della vigilia del match di San Siro riguarda infatti la presenza o meno del campione argentino. Un tema su cui nemmeno il tecnico Ernesto Valverde si è sbilanciato. «Non sappiamo ancora se Messi potrà giocare domani, siamo in attesa di alcuni responsi - ha detto in conferenza stampa -. Potrebbe essere disponibile, vedremo come si sentirà ma non vogliamo correre rischi. Può giocare dall'inizio, entrare dalla panchina o rimanere in panchina per tutta la partita». «Speriamo Leo possa giocare, ma siamo già contenti di averlo con noi», gli ha fatto eco Sergi Roberto. Ai blaugrana, mai vittoriosi a San Siro contro i nerazzurri in Champions League, basta un solo punto per centrare la qualificazione agli ottavi. Un motivo in più per non rischiare Messi, anche se le riserve saranno sciolte soltanto domani.



Tuttavia, Valverde non si fida dell'Inter. «Sono una squadra coraggiosa, che vuole dominare la partita - ha commentato il tecnico -. Saranno aggressivi, stanno vincendo molte gare e sono in un ottimo momento di forma. E il rientro di Nainggolan è fondamentale per loro». Non solo il belga, però: l'attenzione dei blaugrana sarà anche verso Mauro Icardi. «Cercheremo di bloccarlo come l'Inter cercherà di bloccare i nostri migliori, attraverso il nostro gioco», il commento di Valverde. Icardi è stato protagonista anche di un simpatico aneddoto raccontato da Sergi Roberto, suo compagno nelle giovanili del Barcellona: «Ho bellissimi ricordi, abbiamo vissuto un anno insieme. Aveva un'iguana in camera, per fortuna non l'ha mai tirata fuori dalla teca», ha concluso il terzino spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA