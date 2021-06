Sirene turche per Balotelli. Ma SuperMario aspetta Galliani

Mario Balotelli ancora protagonista del calciomercato. L'attaccante nato a Palermo, classe '90, è finito nel mirino di due club turchi, alla ricerca del grande colpo in attacco. L'ex Milan, però, non ha ancora accettato il trasferimento all'estero. Vorrebbe prolungare il contratto con il Monza, e ora aspetta la decisione di Galliani per conoscere il suo futuro. «Mario? Il suo accordo è scaduto. Vedremo, ne parleremo con il nostro allenatore Stroppa», le parole del dirigente ai cronisti presenti, al termine dell'incontro con l'Inter per Di Gregorio.

