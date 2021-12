Avanti Fiorentina, Empoli e Cagliari. Prima storica per un arbitro donna con una squadra di A

Passano Fiorentina, Empoli e Cagliari. Ma prima di andare a scoprire nel dettaglio quello che è successo in questo mercoledì di Coppa Italia, c'è da rimarcare un fatto storico. Cagliari-Cittadella infatti è stata la prima volta per una donna arbitro con una squadra di Serie A: l'onore a Maria Sole Ferrieri Caputi, che rompe l'ultimo argine, ed entra di diritto nella storia del calcio italiano. Prova limpida per la 31enne. Che adesso aspetta il grande e ultimo salto. Una partita nella massima serie. In B c'è già stata.

LE GARE

Tanti gol e tante emozioni. A partire dal pomeriggio con Verona-Empoli. Passa la squadra di Andreazzoli che s'impone 4-3 al Bentegodi grazie alle reti di La Mantia e di Bajrami e alla doppietta di Mancuso. Per i padroni di casa a segno invece Cancellieri, Ilic e Ragusa nel finale. Non c'è spazio e tempo per la rimonta della truppa di Tudor. Agli ottavi i toscani affronteranno l'Inter.

Avanti anche il Cagliari, che si sbarazza senza grosse difficoltà del Cittadella. Una vittoria che potrebbe rivelarsi anche salutare per la formazione di Mazzarri, che la sblocca nel primo tempo grazie a Deiola e Ceter Valencia. Nella ripresa timbra anche Pereiro. Per la formazione ospite il gol, inutile, è di Donnarumma. Nel prossimo turno gli isolani se la dovranno vedere con il Sassuolo.

E si regala il Napoli la Fiorentina, che batte 2-1 il Benevento e si prende gli ottavi di finale. Apre Milenkovic nel primo tempo. Raddoppia Sottil a inizio ripresa. Poi, Moncini, la riapre con il facile tocco sotto porta. Entra anche Lapadula, che si vede annullare il gol del possibile pari: ma il fuorigioco c'è. E allora il risultato basta e avanza alla squadra di Italiano per andare avanti.