Martedì 2 Novembre 2021, 23:08

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 6

Sicuro nelle uscite, ma non può nulla quando Cristiano Ronaldo si presenta davanti a lui finalizzando un’azione splendida dei Red Devils.

DE ROON 6.5

Come all’andata si sacrifica per sopperire all’emergenza in difesa.

DEMIRAL 6

Regge l’urto del Manchester United fino al 2-2 di Cristiano Ronaldo.

PALOMINO 7

Si fa ingannare dal tocco dietro di Bruno Fernandes sul pari dello United, ma sa rifarsi alla grande.

ZAPPACOSTA 7

Non è facile proporsi in attacco, ma lui che conosce il calcio inglese sa come affrontare i Red Devils.

KOOPMEINERS 7

Sventaglia lanci precisi con il suo piede sinistro.

FREULER 6.5

In mezzo al campo ribatte colpo su colpo.

MAEHLE 7

Quando l’Atalanta rischia, si fa trovare pronto.

PASALIC 6.5

Partecipa alle manovre offensive dell’Atalanta.

ILICIC 7

Botta di sinistro e gol. Con la complicità di De Gea, mette la sua firma.

ZAPATA 8

Con la palla tra i piedi è una furia. Suo l’assist per Ilicic e suo il gol del raddoppio.

DJMSITI 6.5

Entra nella ripresa e affronta il Manchester United senza timori.

MURIEL 6

Fa il suo per impensierire lo United.

GASPERINI 7

Quasi ennesima impresa in Champions della sua Atalanta.



PAGELLE MANCHESTER UNITED

DE GEA 4.5

Ci mette del suo (e tanto) sul gol di Ilicic.

BAILLY 7

Provvidenziale il recupero su Zapata che stava per raddoppiare.

VARANE 6

Cerca di controllare le avanzate dell’Atalanta, ma prima dell’intervallo si arrende per un infortunio ed è costretto a uscire.

MAGUIRE 5

Non riesce a stare dietro a Zapata.

WAN-BISSAKA 6

Meno presente in fase offensiva, ma cerca di sacrificarsi in copertura.

MCTOMINAY 6

Già dopo cinque minuti sfiora il gol del vantaggio.

POGBA 4.5

Primo tempo imbarazzante. Sbaglia molto.

SHAW 5.5

Si vede con una conclusione al volo che termina sopra la traversa.

BRUNO FERNANDES 7.5

Un’intelligenza sopra la media. Il tocco per Cr7 è meraviglioso.

CRISTIANO RONALDO 7.5

Come accade spesso, è lui il più pericolo. Sigla il pareggio poco prima dell’intervallo e firma il 2-2 in pieno recupero.

RASHFORD 5

Poco presente nelle azioni dello United.

GREENWOOD 6.5

Grande protagonista nell’azione del pari dei Red Devils.

MATIC 6

Prova a fare qualcosa per rimettere in corsa il Manchester United.

CAVANI 5.5

Si vede poco e non crea molti pericoli.

SOLSKJAER 6

Pareggia in extremis, ma resta in bilico.