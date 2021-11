Diretta Atalanta-Manchester United ore 21.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Martedì 2 Novembre 2021, 12:11

A Bergamo arriva il Manchester United di Cristiano Ronaldo. E sarà una serata speciale per i tifosi dell'Atalanta, che sognano una vittoria con conseguente sorpasso in classifica. Al momento il ragguppamento F della Champions League vede la truppa di Solskjaer davanti a tutti con 6 punti; a 4, invece, inseguono appunto la squadra di Gasperini e il Villarreal. Non è decisiva, e su questo non ci sono dubbi, ma una sconfitta metterebbe in serio pericolo il passaggio del turno. Ecco perché serve un risultato positivo e, per farlo, il Gasp si affida a Zapata e Ilicic. I rossi di Manchester invece si presenteranno con l'artiglieria pesante. Tutti in campo dall'inizio Pogba, Bruno Fernandes, Cavani e Ronaldo. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-MANCHESTER UNITED

Atalanta-Manchester United, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (3-5-2): de Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Bruno Fernandes, Shaw; Cristiano Ronaldo, Cavani. All. Solskjaer.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Atalanta-Manchester United verrà trasmessa in diretta su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). In streaming invece sarà possibile seguirla attraverso l'applicazione Sky Go o anche con un abbonamento a Now Tv. Anche Mediaset Infinity trasmetterà la diretta in streaming del confronto di Bergamo.