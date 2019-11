Atalanta-Manchester City, i voti: quanto lotta Palomino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GOLLINI 6.5Bravissimo quando devia in angolo la conclusione insidiosa di Mahrez.TOLOI 5.5Spesso in ritardo e prima dell’intervallo rischia di combinarla grossa con il fallo su Sterling.PALOMINO 6.5Beffato dal tacco di Gabriel Jesus in occasione del vantaggio del Manchester City, ma è l’unico che prova a fermare l’avanza minacciosa degli inglesi.DJIMSITI 5.5Sulla sua fascia Mahrez fa un po’ quello che vuole.HATEBOER 6.5Ha subito un’occasione in avvio di gara, ma va in affanno. Cresce nel secondo tempo.DE ROON 6.5Non è facile giocare contro gli alieni di Pep Guardiola.FREULER 6.5Prova a opporsi al gioco del City e lo fa meglio nella ripresa.CASTAGNE 5Dalla sua parte sbaglia davvero molto.PASALIC 7Si fa trovare pronto con un colpo di testa su cross di Gomez.GOMEZ 6.5Costretto a giocare troppo lontano dalla porta per tutto il primo tempo, poi trova la testa di Pasalic con un bellissimo cross dalla sinistra.ILICIC 6Cerca di impensierire la difesa del Manchester City, ma è sempre da solo. Insidioso con il suo sinistro nei calci piazzati.GASPERINI 7Primo punto in Europa: si toglie la soddisfazione di averlo conquistato contro il City di Pep Guardiola.EDERSON 6Gioca soltanto un tempo. Mai impegnato dall’Atalanta.CANCELO 5Non si fa mai vedere in fase offensiva e nella ripresa soffre un po’ troppo.OTAMENDI 5Si fa sorprendere dal cross di Gomez in occasione del vantaggio.FERNANDINHO 5Attento nel primo tempo, ma anche lui ha sulla coscienza il gol del pareggio dell’Atalanta.MENDY 5.5Tranquillo per tutto il primo tempo, ma nella ripresa Hateboer spinge di più.DE BRUYNE 6.5Copre tutto il campo. Puntuale in attacco, provvidenziale nelle chiusure.GUNDOGAN 5.5L’Atalanta cresce nella ripresa e anche lui va in tilt.BERNARDO SILVA 6.5Avvia l’azione che porta al vantaggio firmato da Sterling.MAHREZ 6.5Un ottimo primo tempo con tanti spunti. Impegna anche Gollini con un bel tiro da fuori.GABREL JESUS 4.5L’unica invenzione è il tacco per lo 0-1 di Sterling, poi tante disattenzioni. Compreso il rigore fallito al 43’.STERLING 6.5Gara in discesa con il quinto gol in Champions, il quarto all’Atalanta dopo la tripletta dell’andata.BRAVO 4In campo dal primo minuto del secondo tempo al posto di Ederson e non si fa trovare pronto sul colpo di testa di Pasalic. Espulso a 9’ dalla fine.GUARDIOLA 5.5Il suo City gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa subisce il ritorno degli uomini di Gian Piero Gasperini.