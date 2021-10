Diretta Atalanta-Lazio alle ore 15. Probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 12:31

Solo un giorno di riposo per i tanti appassionati di calcio che alle 15 potranno gustarsi un antipasto piuttosto gustoso dell'undicesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Lazio, infatti, sono quasi pronte per darsi battaglia e sperare, entrambe, nel sorpasso alla Roma che, invece, domenica sarà la penultima portata di un campionato sempre più avvincente, contro il Milan per altro.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina all'Olimpico, gli uomini di Maurizio Sarri hanno l'obbligo di continuare su quella scia, anche perché il brutto pomeriggio di Verona non può essere cancellato dopo un solo risultato utile. È vero che, questa, non è per nulla una partita semplice. Ecco le probabili formazioni dell'anticipo.

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, de Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un Timvision Box, ad una console come Xbox o PlayStation oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Oppure in streaming su pc, smartphone e notebook o in diretta sul sito del Messaggero. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.