Assoluti di nuoto, parte il dopo Pellegrini: Pilato cerca il riscatto dopo Tokyo

L’Italia del nuoto si fa in tre da domani 9 aprile fino al 13, giornate in cui, nella vasca lunga di Riccione, quella da 50 metri, olimpica e non olimpionica, si disputano gli Assoluti primaverili. Per la prima volta dopo vent’anni Federica Pellegrini che di titoli italiani ha fatto incetta (dicono 130, ma magari agli statistici qualcuno ne è sfuggito), sarà “solo” in tribuna o tutt’al più ai piedi del podio a dare medaglie invece che in cima a prenderne.

TRE “ITALIE”

Le tre “Italie” fanno riferimento alle manifestazioni che si sono accumulate nel calendario 2022, per via del Covid: Mondiali a Budapest a giugno, Europei a Roma ad agosto, Universiadi a Chengdu (Cina) e Giochi del Mediterraneo a Orano (Algeria) a cavallo fra giugno e luglio.

E dunque, dice il direttore tecnico azzurro, Cesare Butini, “c’è bisogno di tre squadre”: mondiali ed europei più o meno con la stessa, il resto variabile, con spazio a speranze giovani.

Riccione qualificherà con i tempi limite per Budapest e i campioni d’Italia, anche se non faranno il limite, saranno di diritto a Roma 2022. A titolo individuale: per le staffette c’è sempre tempo.

SIMONA & GREG

Anche Simona si fa in tre: le gare della Quadarella, che poi sono anche quelle del sogno mondiale e, forse più ancora, di “Roma sua” europea, sono i 400, gli 800 e i 1500. Per Greg 800 e 1500, perché Paltrinieri oltre a queste due prove ha sempre un conto aperto con le acque libere. Però è iscritto anche nei 400, mai dire mai con il ca,pione di tutti i titoli.

STAGNO AZZURRO

Affollatissimo lo stagno delle rane: tre ragazze per due posti al mondiale, Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Agli Europei le iscrizioni potranno anche essere per quattro, salvo giocarsi il turno dopo il primo in batteria.

Le rane sono in grande fermento anche in acqua maschile, con Capitan Scozzoli sì, ma anche con Nicolò Martinenghi, e magari il ragazzo Cerasuolo. Lotta interna, in attesa di un domani fra Peaty e Kamminga. E’ lo stile più tecnico, la rana, e quello più soggetto a miglioramenti anche se Peaty lo ha elevato a un rango marziano. E’ l’unico stile del nuoto nel quale sui 100 metri il record del mondo sia sopra il minuto.

AMERICAN BOY

C’è curiosità per vedere l’”American Boy”, Federico Burdisso, reduce dagli studi e dagli allenamenti in America, con il talentuosissimo Thomas Ceccon ad attenderlo da qualche parte.

TIPI SPRINT

Molta attesa anche per gli uomini dello sprint, alla Miressi e Zazzart: posti in piedi per le gare individuali, mentre la somma per le staffette è ancora lontana. La staffetta veloce e quella mista sono bei biglietti di presentazione per un Paese ai mondiali.

E C’E’ DEL BELLO

Da seguire, poi, Margherita Panziera, la bella del dorso che ogni tanto alle gare importanti si perde, il simpatico Razzetti, grande rivelazione della passata stagione, e Gabriele Detti, il quale dopo anni di sfortunati accidenti, vuole tornare ad essere il Gabri di quand’era il “gemello” di Greg.

RAGAZZI BENE

Tra i giovani da sparpagliare lungo il 2022, da tenere d’occhio per posti d’eccellenza i fratelli Lamberti, Matteo e Michele, figli d’arte (Matteo è alla corte del Moro, Michele è allenato da mamma Tania Vannini), i fratelli De Tullio, grandi rappresentanti del nuoto di Puglia che sta emergendo prepotente, e Ilaria Cusinato che adesso è passata alla pattuglia che ha per allenatore Matteo Giunta, ex coach e prossimo marito di Federica Pellegrini.

Tra i giovanissimi si segnalano Lorenzo Galossi e Valentina Procaccini, due ragazzi targati Aniene.

UCRAINI

Saranno 685 i nuotatori impegnati nelle molte gare (1583 presenze gara, 89 staffette): tra questi saranno in vasca anche i 14 atleti ucraini che sono stati accolti in Italia. Il nuoto e la Federazione hanno fatto la loro parte ed i ragazzi di lassù guarderanno l’Italia e il mondo in un altro modo rispetto a quello con cui aspettavano i bombardamenti russi. Lo sport è maestro.

Orari, (batterie 9.20, finali 16,30 tutti i giorni) programma gare e elenco iscritti sul sito www.federnuoto.it.